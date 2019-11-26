أربعة قتلى ونحو 150 مصابا بجروح طفيفة نتيجة الزلزال في ألبانيا

أعلنت السلطات الألبانية "مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين بجروح طفيفة، في الزلزال الّذي ضرب ألبانيا".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الألبانية أنّ "زلزالًا شدّته 6,4 درجات ضرب ألبانيا فجر اليوم الثلثاء، ما تسبّب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية، حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات".
وحدّد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مركز الهزّة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا قد شهدت في أيلول الماضي زلزالًا شدّته 5,6 درجات، وَصفته السلطات بأنّه الأقوى "في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة".
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