ولي العهد السعودي استعرض مستجدات المنطقة مع رئيس هيئة الأركان الأميركية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي.
وتمّ خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبخاصّة في المجال الدفاعي، ومستجدّات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يَخدم السِلم والأمن الدوليَين.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد، الملحق العسكري لدى السعودية اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.
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