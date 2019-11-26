سفينة بحرية هولندية ستشارك في التحالف الأوروبي لمراقبة الخليج

كشفت وسائل إعلام هولندية، أنّ "سفينة بحريّة هولنديّة ستتوجّه إلى ​الخليج​ لحماية السفن، حيث ستشارك ​هولندا​ في مهمّة في الخليج لمنع الهجمات على ناقلات ​النفط​ هناك لمدّة ستة أشهر، وستقود هذه المهمّة ​فرنسا​"​​​.

وأوضحت أنّه "سيكون مقرّ المهمّة قاعدة بحريّة تابعة لفرنسا في ​أبو ظبي​، وذلك انطلاقًا من شهر كانون الثاني المقبل".

وكانت قد نقلت "وكالة الأنباء الفرنسية" عن وزيرة الجيوش الفرنسية، ​فلورنس بارلي​، إشارتها إلى "أنّنا حصلنا رسميًّا على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمّة المراقبة الّتي بادر إليها الأوروبيون، ويجري بناؤها حاليًّا على الأرض الإماراتية". وبيّنت بارلي أنّ "هذه المهمة، القائمة على مراقبة التحركات، ستشمل ما بين 10 و15 شخصًا، وهدفها أن نساهم نحن أيضًا في ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى أقصى حدّ ممكن".