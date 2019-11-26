الإفراج عن فرنسي ومكسيكي غداة خطفهما في وسط المكسيك

أعلن مسؤولان مكسيكيان ، لوكالة "فرانس برس"، "الإفراج عن فرنسي ومكسيكي خُطفا يوم الأحد أثناء تجوّلهما في متنزه في وسط ​المكسيك​".

وجاء إعلان الإفراج عن المخطوفَين بُعيد كشف وزير الأمن المكسيكي ألفونسو دوراسو أنباء عن أنّ الخاطفين طلبوا فدية.

وكان شهود قد أفادوا في وقت سابق بأنّ الفرنسي فريديريك ميشال والمكسيكي أليخاندرو ساندي، كانا يجوبان المتنزه حول جبل بركان نيفادو دي تولوكا على متن عربتَين صغيرتَين رباعيتَي الدفع "ايه تي في"، عندما نَصب لهما مجهولون مكمنًا وخطفوهما.

مع الإشارة إلى أنّه ازدادت في المكسيك هذا العام عمليّات الخطف الّتي طاولت نحو 1700 شخص بين كانون الثاني وتشرين الأول، بحسب المنظمة المدنية المحلية "ألتو سيكويسترو"، أي بارتفاع نسبته 38 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.