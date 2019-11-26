"آي": بارقة أمل للسلام في حرب اليمن لا يمكن الفوز فيها

اشارت صحيفة "آي" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "بارقة أمل للسلام في حرب لا يمكن الفوز فيها"، الى إن قارب قطر سعودي يقطر معدات حفر كورية جنوبية وحفارا للرمال ختُطفت من قبل المتمردين ​الحوثيين​ في البجر الأحمر، واقتيدت إلى ميناء قريب في ​اليمن​.

واوضحت الصحيفة البريطانية، أن التحالف بقياددة ​السعودية​، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015، أدان الحادث ووصفه بأنه "عملية إرهابية". وقال ​الحوثيون​، الذين يسيطرون على معظم مناطق شمال ووسط اليمن، إنهم يفحصون المعدات للتأكد أنها ليست لجهة معادية.

ولفتت الى إنه مع الأخذ في الاعتبار أن القصف السعودي أدى إلى مقتل ثمانية آلاف يمني في الأعوام الأربعة الماضية وأن الحوثيين يزعمون أنهم شنوا هجمات صاروخية وهجمات بطائرات دون طيار على مدمرة على منشآت مفط سعودية، بدا أن مصير الوحدات الثلاث وأطقمها لا يبشر بالخير. ولكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراح الوحدات وأطقمها. ورأت أن ذلك قد يكون مؤشرا صغيرا على أن المحادثات بين الحوثيين والسعوديين بشأن الحد من الحرب في اليمن تتقدم.

واعتبرت إنه على الرغم من التقدم البسيط، إلا أن هناك ما يدعو للتشكك في التوصل إلى نهاية حرب تدور على جبهات متعددة متصلة. ويقول الكاتب إن اتفاقات ​السلام​ في اليمن عادة ما تبدو إيجابية لأنها تبدو دقيقة ومليئة بالتفاصل، ولكنها سرعان ما تتبدد وتخفق في مرحلة التنفيذ.