أنطوان نصرالله: الحل سياسي بامتيار وهو تشكيل حكومة منتجة لديها رؤية اقتصادية واضحة

ركّز المحامي أنطوان نصرالله على أنّ "من يحاول أن يحمّل الشعب والقوى الأمنية مسؤوليّة ما يجري مُرتكب".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحل سياسي بامتياز عبر تشكيل حكومة من الشجعان منتجة، ولديها رؤية اقتصاديّة واضحة، وكلّ تأخير مهما كان سببه يؤكّد أنّنا أمام سلطة تدفع البلاد إلى المجهول".
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