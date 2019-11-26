عبدلله: الاقليم يؤكد تمسكه بالتاريخ المشرف مع أهله من الجنوب

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​اقليم الخروب​، بكل هيئاته السياسية و​البلدية​ والاختيارية والمدنية يشارك طير فلسيه خسارتها الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي، ويؤكد على تمسكه بالتاريخ المشرف الذي جمعه ويجمعه مع أهله من ​الجنوب​، ويبدي كل الحرص على علاقات التكامل والوحدة الوطنية وحماية السلم الاهلي. ولننتظر التحقيق الرسمي بالحادث".

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