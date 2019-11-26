8 جرحى جرّاء حادث سير على طريق عام ديرزنون

اعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بانه تم نقل ثلاثة جرحى الى ​مستشفى​ ​البقاع​ اصيبوا جرّاء تعرضهم ل​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و شاحنة من نوع بيك اب على طريق عام (ديرزنون - رياق).

كما اسفر الحادث عن وقوع خمسة جرحى آخرين عملت جهات أخرى و سيارات مدنية على نقلهم الى ​المستشفيات​.

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