أرباح التجاري وفا بنك ترتفع إلى 4.4 مليار درهم نهاية شتنبر

كشفت البيانات المالية الصادرة عن مجموعة التجاري وفا بنك، استمرار الأداء الجيد الذي سجل إلى نهاية النصفالأول من السنة، حيث تمكنت المجموعة خلال الربع الثالث من السنة من تسجيل ارتفاع في صافي الدخل المصرفيبنسبة 5 في المائة ليستقر عند 17.6 مليار درهم.

وحسب المعطيات الصادر عن المجموعة الأولى في المملكة، والتي تغطي الفترة الممتدة من بداية السنة إلى نهايةشتنبر الماضي، فهذا الأداء استفاد من نمو هامش الفائدة بنحو 5.4 في المائة، وارتفاع الهامش على العمولاتبنسبة 2.4 في المائة، ثم النتائج المسجلة على أنشطة السوق التي نمت بواقع 3.7 في المائة.

بدوره ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 5.2 في المائة ليصل إلى 9.3 مليار درهم، كما تحسنت تكلفة المخاطربنسبة 4.7 في المائة لتستقر مع نهاية شتنبر الماضي في حدود 1.4 مليار درهم.

إلى ذلك تمكنت مجموعة التجاري وفا بنك من تسجيل نتيجة صافية حصة المجموعة في حدود 4.4 مليار درهم بزيادةقدرها 4.1 في المائة، كما تم تعزيز القوة المالية للمجموعة بزيادة 5.8 مليار درهم في الأصول الذاتية لترتفع إلىنحو 52.5 مليار درهم، أي ما يمثل زيادة بنسبة 12.4 في المائة، فضلا على الحفاظ على مستوى جيد من الربحيةالمالية بنسبة عائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.8 في المائة.

وكان الناتج الصافي البنكي حصة المجموعة للتجاري وفا بنك، بلغ خلال النصف الأول من سنة 2019 ما مجموعه2.9 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018 .

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كما سجلت النتيجة الصافية الموطدة بدورها، خلال الفترة نفسها، ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة، ببلوغها 3.5 ملياردرهم، وهو الارتفاع الذي هم أيضا نتيجة الاستغلال الخاصة بالمجموعة حيث زادت بنسبة 6.7 في المائة ببلوغها5.4 مليار درهم. أما الناتج الصافي البنكي (صافي مجموع الإيرادات البنكية) فقد حدد في 11.8 مليار درهم، أيما يمثل زيادة قدرها 4.3 في المائة.

وبشأن قروض المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تمكنت المجموعة إلى نهاية النصف الأول من توزيع120 ألف قرض جديد خلال الخمس سنوات الماضية على المستوى الوطني.

وكانت مجموعة التجاري وفا بنك أعلنت أنها تلتزم سنويا بالدعم المالي لنمو المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرةوالمتوسطة، حيث خصصت هذه السنة غلافا ماليا قدره 27 مليار درهم لتمويل هذه المقاولات.

والسنة الفارطة وزعت 25,1 مليار درهم من القروض، من ضمنها 8 مليارات درهم لفائدة المقاولات الصغرى، بينماحصلت المقاولات الصغيرة والمتوسطة على 17,1 مليار درهم. وفي 2017، بلغت التمويلات الممنوحة 23,9 ملياردرهم.