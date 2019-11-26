صنعاء.. مليشيا الحوثي تبتز ملاك العقارات بالضرائب

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أكدت مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي المسلحة، شرعت في حملات ابتزاز جديدة ضد ملاك العقارات والتجار في العاصمة اليمنية صنعاء، تحت مسميات عدة وذرائع واهية.



وذكرت المصادر أن الجماعة، نفذت حملات ابتزاز ونهب واسعة طالت ملاك العقارات وأصحاب المباني قيد الإنشاء، من خلال منعهم من مواصلة البناء دون مبررات قانونية تسمح أو تبرر القيام بذلك.

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وتابعت المصادر، أن الجماعة، فرضت تحت قوة السلاح على ملاك العقارات، وأجبرت شريحة كبيرة منهم على دفع مبالغ مالية كبيرة.

هذا ولم توضح مليشيا الحوثي سبب فرض تلك المبالغ غير القانونية على ملاك العقارات