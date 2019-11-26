مسلحون تابعون لحزب الإصلاح يختطفون موزع صحيفة الشارع في تعز

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أقدم مسلحون يتبعون حزب الإصلاح، صباح الاثنين، في مدينة تعز، على اختطاف موَزِّع صحيفة "الشارع"، زكريا حسان ياسر، وباص التوزيع الأجرة وسائقه، وما زالوا محتجزين، حتى الآن، في مكان غير معروف.



وذكرت صحيفة الشارع، في بيان صادر عنها، أن عملية الاختطاف حالت دون توزيع عدد اليوم في مدينة تعز.

وفيما طالبت صحيفة "الشارع" بالإفراج الفوري عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه؛ حملت حزب الإصلاح المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة الاختطاف، وعن حياة موزِّعها، وسائق الباص، وما قد يتعرَّضَان له.

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وطالبت الصحيفة رئيس الوزراء، التوجيه بالإفراج الفوري عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه، والقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

ودعت جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إدانة هذا الفعل الإجرامي والضغط من أجل الإفراج عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه.

ولفتت إلى أن جريمة الاختطاف التي حدثت تؤكد أسلوب العصابات الذي يدير به حزب الإصلاح مدينة تعز، وهذا أسلوب لا يمكن أن يقبل به أبناء الشعب اليمني، لافتة إلى أنه من غير الجيد لـ"الإصلاح" أن يتحول من "حزب" إلى عصابة.

وأكدت صحيفة الشارع أن عمل العصابات الذي لجأ إليه حزب الإصلاح، لن يثنيها عن القيام بدورها في كشف الفساد، وتعرية الفاسدين