اليمن.. ناطق المقاومة الوطنية: المليشيات تعلن عن انتصارات وهمية للتغرير على أتباعها

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أكد عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي الناطق باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد صادق دويد، أن المليشيات الحوثية تلجأ إلى اختلاق انتصار وهمي لرفع معنويات أتباعها من المغرر بهم.



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وفي تغريدة له على منصة التدوين تويتر، قال العميد دويد: "ليس بغريب على الحوثي تدبيج انتصارات وهمية وزائفة ليس لها وجود، الهدف منها التغرير على أتباعه".

وتابع: "بعد الفشل الذريع الذي جناه في اختراق جبهة الساحل الغربي التي ذاق فيها المر لجأ إلى الصواريخ والطائرات المفخخة ليضرب بها المدنيين، ولكنه خاب وخسر وجنى فشلاً ذريعاً"