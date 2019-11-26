اليمن.. محافظ الحديدة: حسم المسألة عسكريا أصبح اتجاها إجباريا في ظل الخروقات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

اعتبر محافظ الحديدة الحسن طاهر الاستهداف المستمر من قبل مليشيات الحوثي لمديريات ومناطق الساحل الغربي حرباً مكتملة الأركان.



وأضاف الحسن طاهر "لم يعد ينطبق على الاستهداف الحوثي كلمة خروقات.. هذه حرب مكتملة الأركان برا وجوا، فالمليشيات تقصف مناطقنا بكل ما لديها من قوة".

وتابع: "المبعوث الاممي يقول إن وتيرة الحرب تراجعت، وهو أمر غريب ومضحك وينبغي على الحكومة ان لا تقبل التعامل مع هذا المبعوث مرة أخرى لأنه يذر الرماد على العيون".

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وأكد أن تصريحات المبعوث الأممي يريد منها أن يحافظ على مكتسباته الشخصية سواء المادية أو السياسية، ويريد أن ينجح ولو على حساب الناس.

وقال المحافظ الحسن طاهر "ما زلنا نحافظ أدبيا على اتفاق استكهولم رغم اننا لم نر اي شيء منه، وهذه النقاط التي تم تثبيتها لا تقدم ولا تؤخر شيئاً".

وذكر أن حسم المسألة عسكريا أصبح اتجاها اجباريا في ظل استمرار المليشيات في قصف المنازل والأحياء السكنية واستهداف مناطق ومواقع القوات المشتركة.

وقال "كيف تستطيع ان تقف مكتوف اليدين امام ما تقوم به المليشيات الحوثية من قصف وتعدٍ واستهداف مستمر"