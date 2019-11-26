قرقاش يعلق على مزاعم "الجزيرة" في فيلمها الأخير

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على الفيلم الذي بثته قناة الجزيرة، يوم أمس الأول، وزعم وجود تنسيق بين الإمارات ومجموعات إرهابية.



وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019: غريب أمره جارنا، يروج لرواية الإرهاب في عدن ضد جاره ويرى حماية سيادته في مظاهر عودة مستعمره القديم.

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وتابع الوزير الإماراتي: هي مرحلة ستمضي ومعها حماقات الجيل المشاكس وجنون عظمته.

يشار إلى أن قطر حاولت أكثر من مرة التغطية على علاقتها بالإرهاب من خلال رمي التهمة على آخرين.

وسبق لقطر أن دفعت ملايين الدولارات للقاعدة في اليمن على شكل فدى مالية مقابل الإفراج عن رهائن.