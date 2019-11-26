شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مليشيا حزب الله تعتدي على المتظاهرين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعتدى العشرات من عناصر مليشيا حزب الله اللبناني وحركة أمل أمس، على تجمعاً للمتظاهرين بعد قطعهم طريقا رئيسيا مؤديا إلى وسط بيروت، ما استدعى تدخل الجيش الذي عمل لمنع وقوع تصادم بين الطرفين.

ووجهت عناصر من حزب الله وأمل الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام للحزب حسن نصرالله، ورد المتظاهرون بإلقاء النشيد الوطني اللبناني وهتاف «ثورة، ثورة» و«ثوار أحرار».

وتزامنت حالة الكر والفر التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى مع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الأربعين، من دون أي ملامح لحل سياسي قريب، على وقع أزمة اقتصادية خانقة.