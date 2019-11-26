شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غرق 15 ألف رأس غنم في البحر الأسود كانت في طريقها للسعودية “فيديو” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
انقلبت سفينة شحن متجهة إلى السعودية تحمل نحو 15 ألف رأس من الأغنام، وذلك بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني
وقالت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ مايا ستويكا، إن السفينة انقلبت أمس الأحد، قبالة ساحل رومانيا وأضافت: “السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذا الحادث غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق”
وأشارت إلى أنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 سوريا ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة، حيث أظهرت صور من موقع الحادث أنه تسنى إنقاذ عدد ضئيل من الأغنام.
وذكر المسؤول البحري أنه لم يتم إنقاذ سوى 50 فحسب من الأغنام الموجودة على متن السفينة وعددها 14 ألفا. وأضاف أن عددا من قوارب القطر، وسفن أخرى تشارك في العملية.
وقال وزير الزراعة نيتشيتا أدريان أوروس إن وزارته ووزارة النقل وهيئة سلامة الأغذية والحيوانات الوطنية ستفتح تحقيقا في سبب انقلاب السفينة.
ورومانيا أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي للأغنام إلى الشرق الأوسط.
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