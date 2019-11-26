شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب بزيادة التمثيل الإفريقي في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون أن بلاده تدعم إصلاحا "منطقيا وضروريا" لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الأفريقية.

وقال جيون – في كلمة، خلال الاجتماع الكامل الـ 33 للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الثلاثاء/- "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، لا سيما الدول الأفريقية".

وأضاف جيون "أغلب أعضاء الأمم المتحدة دول صغيرة ومتوسطة الحجم، ولكن حتى الآن، لم تحظ 63 دولة قط بمقعد في مجلس الأمن. بعض الدول الصغيرة والمتوسطة تحصل على مقعد بالمجلس كل 40 أو 50 عاما، هذا شيء مؤسف ويفتقر إلى العدالة".

وتابع جيون "لا بد وأن يزيد الإصلاح من فرص الدول الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مقعد بالمجلس والمشاركة في عمليات صنع القرار، تلك هي الطريقة الوحيدة لجعل المجلس أكثر ديمقراطية وشفافية وفاعلية".