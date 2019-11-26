لبنان.. عناصر حزب الله تهاجم المحتجين مجددا وتحرق خياما في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هاجم مسلحون من حزب الله وحركة أمل، مساء الاثنين، موقعا للاعتصام في مدينة صور جنوبي لبنان حيث أحرقوا خيام المحتجين، بالتزامن مع استمرار التوتر في العاصمة بيروت.



وأظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، عناصر من حزب الله وحليفته حركة أمل، وهم يقتحمون ساحة "العلم" عند مدخل صور، ويعتدون على المحتجين.

كما تم إحراق خيم المعتصمين وسط انتشار لعناصر من الجيش وقوى الأمن، الذين عجزوا عن حماية المتظاهرين العزل في المدينة التي يدعي حزب الله السيطرة عليها.

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وفي بيروت، شهدت منطقة الكولا المتاخمة لمنطقة "طريق الجديدة"، ذات الأغلبية السنية، هجمات من قبل عناصر حزب الله وأمل أيضا، وسط معلومات عن إصابة اثنين من المتظاهرين.

وكان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين، ليل الأحد الاثنين، على جسر الرينغ وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات

وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين، بإطلاق الغاز المسيل للدموع.