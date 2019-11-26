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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يعلق على مزاعم "الجزيرة" في فيلمها الأخير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ خاص:
علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على الفيلم الذي بثته قناة الجزيرة، يوم أمس الأول، وزعم وجود تنسيق بين الإمارات ومجموعات إرهابية.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019: غريب أمره جارنا، يروج لرواية الإرهاب في عدن ضد جاره ويرى حماية سيادته في مظاهر عودة مستعمره القديم.
وتابع الوزير الإماراتي: هي مرحلة ستمضي ومعها حماقات الجيل المشاكس وجنون عظمته.
يشار إلى أن قطر حاولت أكثر من مرة التغطية على علاقتها بالإرهاب من خلال رمي التهمة على آخرين.
وسبق لقطر أن دفعت ملايين الدولارات للقاعدة في اليمن على شكل فدى مالية مقابل الإفراج عن رهائن.
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