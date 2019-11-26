عقد اجتماع موسع بدعوة من رئيس بلدية ​حاصبيا​ لبيب الحمرا في قاعة المكتبة العامة وسط حاصبيا، حضره تجمع مخاتير البلدة ورئيس اتحاد بلديات ​الحاصباني​ و​ممثلين​ عن الجمعيات والمؤسسات البيئية والزراعية والأهلية خصص للتباحث بالسبل الايلة الوضع حد للتلوث البيئي الذي تعرض له مجرى ​نهر الحاصباني​ نتيجة تسرب كميات كبيرة من زيباري الزيتون و​الصرف الصحي​ من العديد من القرى المجاورة إلى مجرى النهر، واعتبر المجتمعون ان الموضوع بات في عهدة ​القضاء​ على أمل إيجاد الحلول والا سيكون لنا خطوات تصعيدية لحماية ثورتنا المائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع في حاصبيا خصص للبحث بوضع حد للتلوث البيئي لمجرى نهر الحاصباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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