حالة الطرقات في بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن طريق مفرق المرج-بر الياس اصبحت سالكة. كما أن جميع الطرقات ضمن بيروت سالكة. من جهة أخرى، قطع محتجون طريق عام حلبا بالكامل تحت ساحة خيمة الإعتصام مقابل مستشفى اليوسف الإستشفائي بالإطارات غير المشتعلة وبالعوائق الحديدية، ويسمح فقط بالمرور للآليات العسكرية والصليب الأحمر والحالات الطارئة.

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