قائد بالحرس الثوري الإيراني: العدو يريد زعزعة الأمن والاستقرار بلبنان والعراق

أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة خراسان الرضوية، العميد يعقوب علي نظري، أنّ "العدو يريد زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان والعراق، ونحن لا يمكننا يمكن العمل بشكل منفصل، حيث أنّ مصائر لبنان والعراق وسوريا واليمن والبلدان الأُخرى الداعمة للثورة الإسلامية مترابطة مع بعضها بعضا؛ لذلك يسعى الاعداء لفصلها عن بعضها البعض بهدف النيل من استقرارها وزعزعة الأمن فيها".
ولفت في تصريح من مدينة مشهد المقدسة، إلى أنّ "إيران لها منعطفات ولكن ما دامت تحظى بالقدرة والرصيد المعنوي والشعبي، فإنّها لن تسقط وليس بإمكان عالم الاستكبار الوصول الى هدفه في هذا المجال".
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