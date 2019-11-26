حمدان: ما حدث  في شوارع بيروت من فلتان امني مأساة وطنية ومؤشر كارثي

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​ ان "ما حدث في ​شوارع بيروت​ من فلتان امني مأساة وطنية ومؤشر كارثي لا يتحمل مسؤوليته تسمية الوزير السابق ​بهيج طبارة​ رئيسا للحكومة إعلاميا انما من يتحمل كل نقطة دم تسقط على تراب الوطن هو جنونكم ومكابرتكم وفسادكم وإفسادكم وتفتيت مواطني ​لبنان​ كقطعان مذاهب ونحن مواطنون لبنانيون غصبا عنكم". وقال: "بهيج طبارة شيخ جليل تجاوز التسعون فلا تجعلوه مطية لشعوذاتكم السياسية وتسريباتكم الوهمية وحلا مستحيلا لصراع ديوك المذاهب و​الطوائف​ في نظامكم المهرهر".

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