وهاب: الإنفجار أصبح حتمياً إذا استمر الفلتان وسيدفع الجميع الثمن

دعا رئيس حزب التوحدي العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ "للضرب بيد من حديد لقاطعي الطرق ولكل من يعتدي على تجمعات الحراك السلمي لأن الإنفجار أصبح حتمياً إذا استمر الفلتان وسيدفع الجميع الثمن".

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