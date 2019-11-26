ثلاثة قتلى نتيجة عاصفة ضربت اليونان وتسببت بفيضانات وانهيارات أرضية

أعلن مسؤول كبير في خفر السواحل اليوناني لوكالة "فرانس برس"، "مقتل ثلاثة أشخاص في اليونان، في عاصفة ضربت اليونان مُتسبّبةً بفيضانات وانهيارات أرضيّة"، موضحًا أنّه "تمّ انتشال جثتي رجلين بعد انقلاب قاربهما في ميناء انتيريو بالقرب من مدينة باتراس".
وفي وقت سابق يوم أمس الإثنين، أدّت العاصفة إلى انهيارات أرضية وفيضانات في بلدة كينيتا الساحلية، مُتسبّبةً بإغلاق شبكة السكك الحديد.
وكان قد دمّر حريق جزءًا كبيرًا من الغطاء النباتي في كينيتا في عام 2018، ممّا جعلها أكثر عرضة للانهيارات الأرضية.
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