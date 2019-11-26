بومبيو يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن حقوق المرأة بجميع انحاء العالم

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، التزام بلاده بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وتأمينهن ضد العنف.
ولفت بومبيو، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن "الولايات المتحدة تؤكد على كرامة كل امرأة وفتاة وتلتزم تطوير قدراتهن كقادة مستقبليين لعالمنا".
وأوضح الوزير الأميركي أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو قضية عالمية تؤذي ملايين النساء والفتيات سنويًا، وكذلك مجتمعاتهن وأسرهن.
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