حاكمة هونغ كونغ أقرت بأن نتيجة الانتخابات تعكس استياء لدى المواطنين

أقرّت حاكمة ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، بأنّ "نتئاج الانتخابات تعكس استياء المواطنين"، من الطريقة الّتي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة السياسيّة منذ أكثر من خمسة أشهر. ولفتت خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إلى أنّ "الانتخابات أظهرت القلق حيال ثغرات الحكومة، بما في ذلك عدم الرضا عن الوقت المُستغرق للتعامل مع عدم الاستقرار الحالي وإنهاء العنف". وتعهّدت "الإصغاء بتواضع للناخبين"، بعدما حقَّق المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزًا ساحقًا في انتخابات المجالس المحلية، الّذي كشف عن دعم شعبيّ واسع لحركة الاحتجاج الّتي تشهدها المدينة منذ أشهر.

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