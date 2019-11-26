الداخلية التركية: ضبط طنين من المواد المتفجرة في شرناق جنوب شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "ضبط طنين من المواد المتفجرة و300 صاعق و700 من فتائل التفجير، في ولاية شرناق جنوب شرقي ​تركيا​، خلال أعمال تمشيط عقب عملية أدّت إلى القضاء على 3 من "إرهابيي" تنظيم "بي كا كا"، مركّزًة على أنّ "التنظيم الانفصالي تلقّى ضربة موجعة في إطار عملية "الكاسر- 6"، الهادفة للقضاء على إرهابيّيه في المنطقة".

ولفتت في بيان، إلى "القضاء على "الإرهابيين" الثلاثة في جبل "جودي"، الأسبوع الماضي، في إطار العمليّة الّتي جَرت بالتعاون بين قيادة الدرك ومديرية الأمن في المنطقة، إضافةً إلى ​الاستخبارات التركية​". وأوضحت أنّ "قوات الأمن ضبطت أيضًا خلال العمليّة لغمًا روسيًّا، بندقية وكاتم صوت، إضافة إلى كميّات كبيرة من الأسلاك المستخدَمة في صناعة المتفجرات".

يُذكر أنّ في 19 آب الماضي، أطلقت ​وزارة الداخلية التركية​ عملية "الكاسر" ضدّ منظمة "بي كا كا"، في أرياف ولايات هكاري وشرناق ووان جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.