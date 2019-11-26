الدفاع الروسية: اطلاق قمر صناعي عسكري جديد باتجاه الفضاء

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ ان ​روسيا​ اطلقت قمرا صناعيا عسكريا جديدا وصل إلى مدار محدد في ​الفضاء​. وينتمي هذا ​القمر​ إلى فئة الأقمار الصناعية المفتّشة التي تتلخص وظيفتها الأساسية في مراقبة الأقمار الصناعية الأخرى. ويمكنه أيضا أن يلتقط صورا لسطح الأرض. وكانت روسيا قد أطلقت في أوقات سابقة أقمارا صناعية يوكل إليها هذا الدور. ففي حزيران 2017، تم إطلاق قمر "كوسكوس 2521" لمتابعة قمر صناعي روسي آخر. وفي آب 2019، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمري "كوسكوس 2535" و"كوسكوس 2536" لمراقبة الأقمار الصناعية الأخرى وبحث تأثير عوامل الفضاء المصطنعة والطبيعية على الأقمار الصناعية والإسهام في توفير الحماية لها.

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