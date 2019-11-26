ترامب يتهم بيلوسي بالمماطلة في التصديق على اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رئيسة ​مجلس النواب​، ​نانسي بيلوسي​، بالمماطلة في التصديق على اتفاقية التجارة الثلاثية بين ​الولايات المتحدة​ و​المكسيك​ وكندا. وسأل" الإجراء هو التالي، ينبغي عليها طرح هذه الاتفاقية للتصويت. لماذا لا تفعل ذلك؟".

ورجح ترامب ذلك إلى ان "رئيسة مجلس النواب بيلوسي لا تريد منحي مزايا إضافية في ​انتخابات​ عام 2020".

وفي إحاطة إعلامية، لفت ترامب إلى أن" المكسيك وكندا يتساءلان عما يحدث عندنا"، مشيرا إلى ان التصديق على الصفقة مفيد لجميع الجهات".

من جهتها، ردت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على ادعاء ترامب قائلة، "إن نسخة من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يمكن أن يدعمه الديمقراطيون في مجلس النواب "داخل النطاق"، مضيفة أنهم بحاجة لإجراء مراجعة نهائية.