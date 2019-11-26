مقتل وإصابة 69 من جماعة أنصار الله في الساحل الغربي

أعلنت ​القوات​ المشتركة في ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة 69 من جماعة "​أنصار الله​" في مواجهات بالساحل الغربي لليمن. وأشارت إلى أن المواجهات تأتي بعد "تكثيف ​الحوثيين​ خروقاتهم للهدنة الأممية بشن هجمات ومحاولات تسلل في مديريات ​الدريهمي​ وبيت الفقية (الجاح) والتحيتا وحيس بمحافظة ​الحديدة​ انتهت بالفشل، وتكبيدهم خسائر فادحة". من جهة ثانية، توعدت جماعة الحوثيين، ​التحالف العربي​ والجيش اليمني، بـ" ضربات قاصمة" رداً على ما وصفته بـ" استمرار الخروقات واستهداف المدنيين" في الساحل الغربي.

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