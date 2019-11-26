المحكمة الدستورية أمرت بالإفراج عن زعيمة المعارضة في البيرو

أَمَر رئيس المحكمة الدستورية في ​البيرو​، إرنستو بلوم، بالإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، المحتَجزة منذ أكثر من عام في قضايا فساد.

وكانت قد أمرت محكمة في البيرو أواخر تشرين الأول عام 2018، بوضع ابنة الرئيس السابق البرتو فوجيموري، كيكو فوجيموري (44 عامًا) قَيد الاحتجاز لمدّة ثلاث سنوات، بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد. واتّهمتها السلطات القضائية بقبول 1,2 مليون دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أوديبرشت" في تمويل غير شرعي لحزبها "القوة الشعبية".

وكان المدعي العام خوسيه دومينغو بيريز، قد طلب احتجازها خلال التحقيق في مزاعم بتمويل غير شرعي من شركة "أودبريشت" لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011.