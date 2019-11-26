الصين وأمريكا يتفقان على مواصلة المحادثات حول اتفاق "المرحلة الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن كبار مفاوضي التجارة الصينيين والأمريكيين اتفقوا على مواصلة المحادثات بشأن القضايا العالقة بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" أثناء مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء.

وتخوض بكين وواشنطن حربًا تجارية منذ أشهر، وتتفاوضان حاليًا على اتفاق أولي، يشار إليه عادة باسم "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين البلدين.

وقالت الوكالة إن كبار المفاوضين، وهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ناقشوا حل قضايا تتعلق بــ"شواغل بعضهما البعض الجوهرية".

Advertisements

وذكرت "شينخوا" أنهم توصلوا إلى توافق حول "حل القضايا ذات الصلة بشكل صحيح" واتفقوا على مواصلة الحفاظ على التواصل بشأن القضايا العالقة.

وعلى الرغم من اقتراب التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يمكن توقيع اتفاق تجاري جزئي في المستقبل القريب.

وتضغط الصين من أجل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد حتى الآن فقط بوقف زيادة الرسوم.