أبرزها حرق كنيسة و"خلية مدينة نصر".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 7 متهمين في خلية "داعش الجيزة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

- استكمال إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبدالتواب.

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كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

- إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.

- إعادة محاكمة 26 متهمًا بقضية "خلية مدينة نصر"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 26 متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، في القضية المعروفة بـ "خلية مدينة نصر" الإرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه، ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة، وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

- محاكمة المتهمين بقضية "رشوة المترو"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة "محمد. س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة و"وليد. أ" 43 سنة، محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة، وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، والمعروفة إعلاميًا "برشوة المترو".​