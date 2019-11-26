تفاصيل أزمة "الطفل المعجزة" بعد منعه من دخول جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

استنكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ما وصفه بتصرف الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات في كلية العلوم، حول القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطفل المعجزة".

وقال الخشت في تصريحات للإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر" أمس الاثنين: "إننا في دولة مؤسسات، ومن المفترض أن يرفع الدكتور هاني طلبًا لرئيس القسم، ورئيس القسم يرفعه لعميد الكلية، وعميد الكلية يرفعه لي، إذا وجد الطالب يستحق دخول الجامعة".

أساتذة متخصصون

وأضاف: "سيتم تكليف العميد بتشكيل مجموعة أساتذة متخصصة لقياس قدرات الطالب، والطفل فكرني بنفسي، كنت عايز اختصر وأنا صغير بعض المراحل التعليمية".

ولفت إلى أنه سيكلف عميد الكلية بتشكيل مجموعة متخصصة من الأساتذة في الرياضيات لاختبار الطفل، مضيفًا: "عشان يبقى كلام علمي، وهذه النوعية من الطلاب موجودة كثيرًا في مصر، أنا طلعت الأول على محافظة الجيزة في الرياضيات الحديثة في الإعدادية، ومعملتش أذعرينة".

وتابع: "الدكتور هاني غلطان، رفع الأمر أمتى؟، عشان يطلع في الإعلام ويعمل هيصة؟".

بداية القصة

يأتي ذلك على خلفية التدوينة التي نشرها الحسيني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال فيها إن أمن الجامعة منع "ع. أ." 13 سنة، الشهير بـ"الطفل المعجزة" وأسرته، من دخول الحرم الجامعي صباح الاثنين، بعد أن رفضت جهة أمنية دخولهم لأسباب غير معروفة، على حد قوله.

وأضاف الحسيني، في تصريحات صحفية: "الكلية أرسلت خطابًا رسميًا لإدارة الأمن، لتسهيل دخول الطفل، الملقب بـ(الطفل المعجزة) إلى حرم الجامعة"، موضحًا أن الطفل ينتظم في حضور عدد من المحاضرات مع أساتذة الكلية منذ عام ونصف العام.

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معجزة رياضيات

البداية وبحسب تصريحات الحسيني، بدأت عندما ذهب أهل الطفل إلى قسم الرياضيات والعلوم بجامعة القاهرة، وليقابلوا أستاذ الرياضيات الذي رحّب بهم، وتعهّد بمساعدة الطفل، وتنمية مواهبه وقدراته بالشكل اللائق.

يضيف الحسيني: "وجدت الطفل يتمتع بخيال واسع وقدرة على التفكير وحل المسائل المعقدة، وكان بيذاكر مع نفسه في مناهج إعدادي وثانوي وعنده معلومات كتيرة في البداية، بس مش منظمة، فقعدت معاه، ووضحتله كل حاجة بشكل تدريجي، لحد ما شرحلته مناهج ثانوية عامة، وأديته أكتر من امتحان، وبعدها بدأ يحضر محاضرات مع طلاب الفرقة التالتة في القسم".

وتابع في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، مساء الاثنين، أنهم رأوا في قسم الرياضيات بالجامعة، أن الأفضل للطفل أن يحضر محاضرات مع الطلاب بشكل منتظم، ليستفيد بشكل أكبر، وبالفعل تم الترتيب أن يحضر الطفل محاضرات 3 أيام أسبوعيًا.

خطاب للأمن

ولفت أستاذ الرياضيات، إلى أنه نتيجة تعرض الطفل لمضايقات عند دخوله الجامعة من الأمن، تقرر منحه تصريحًا للدخول، كان الطفل يدخل بموجبه طوال عام ونصف، قبل أن يمنع صباح الاثنين.

وأشار الحسيني، إلى أنه كتب خطابًا إلى رئيس الجامعة للتدخل وحل الأزمة، لكنه أضاف أنه لم يتلق ردًا.

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