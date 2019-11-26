حدث ليلًا| موعد جلسة البرلمان الطارئة.. وتفاصيل أزمة "الطفل المعجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد أهمها في التقرير التالي..

- بسبب قرار الرئيس السيسي.. جلسة طارئة في البرلمان الخميس المقبل

صرح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، بأن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري.

- "الطفل المعجزة" يثير أزمة بجامعة القاهرة.. و"الخشت": متخصصون سيقيسون قدراته

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطفل المعجزة"، المُتميز في الرياضيات، الذي منعه الأمن من دخول الجامعة، أمس الاثنين.

- "جثة غارقة في الدماء أعلى القطار".. القصة الكاملة لوفاة طالب المنوفية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورة لطفل غارق في دمائه أعلى سطح أحد القطارات العادية "ذو اللون الأصفر" المتجهة إلى القاهرة، ما أعاد للأذهان حوادث القطارات التي تكررت طوال الأسابيع الماضية.

- مكرم محمد: السيسي بانِي مصر الحديثة.. وطريقنا ممهد لمساحة أكبر من حرية الرأي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بانِي مصر العصرية الحديثة.

- "الشيطان يغوي الأحياء لا الأموات".. خالد الجندي نافيًا ما يُسمى "أعمال سحر"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القبور ليست أماكن لسكن الشيطان؛ فالشيطان يغوي الأحياء لا الأموات، نافيًا أي شيء يُسمى "أعمال سحر".

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- مفتي الجمهورية: تحديد النسل أمن قومي.. وتجميد البويضات مُباح

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية، عن رأي دار الإفتاء في قضيتَي تحديد النسل وتجميد البويضات والتعامل بالعملة الإلكترونية غير الرسمية "البيتكوين".

- "البيئة" تكشف أسباب زيادة نسبة الانبعاثات الضارة من "كيما أسوان"

كشفت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أسباب ظهور سحابة صفراء نتيجة انبعاثات مصنع "كيما" بأسوان، والتي أدَّت إلى حدوث حالات اختناق لطالبات إحدى المدارس الثانوية.

- سامح عاشور: جمعية المحامين تعرضت لـ"حملة إفشال".. والمشاركة كانت تاريخية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية التي عُقدت الاثنين، تعرضت لحملة منذ الدعوة لها، وأقيمت 7 دعاوى تعبر عما وصفه بـ"الغل الانتخابي الفاشل"، في محاولة فاشلة لمنع انعقادها.

- وزير التعليم: لا نألوا جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء

أثنى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على جهود منظمة اليونيسف كشريك ضخم في تحقيق منظومة التعليم المصري بجميع الاتجاهات.

- الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين على العنف ضد المرأة

أطلقت الشرطة التركية في اسطنبول، أمس الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه متظاهرين يحتجون على العنف الممارس ضد المرأة، وفقًا لمقاطع فيديو وروايات شهود عيان.

- مجلس الأمن يدعو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات اللبنانية

دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين في بيان الى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان بعد هجمات لأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية الليلة الماضية.