زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمال ألبانيا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 6.4 درجات وقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وأوضحت الهيئة، أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

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ولم ترد بعد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.