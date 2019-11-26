العفو الدولية تنتقد القوات الأممية في الكونجو بعد مقتل 8 مدنيين

انتقدت منظمة العفو الدولية، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو وذلك بعد أن هاجم سكان غاضبون قاعدة للقوات بالقرب من مدينة بيني احتجاجاً على مقتل ثمانية مدنيين في هجوم مسلح يوم الأحد.

وقال سيف ماجانجو، نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية، في بيان: "في الوقت الحالي ، تتقاعس قوات الأمن وقوات الأمم المتحدة تماماً عن الوفاء بالتزامها بحماية الأشخاص الذين يعيشون في بيني" وفي أماكن أخرى في الكونجو.

وتقول إحدى جماعات حقوق الإنسان أن غضب السكان نتيجة غياب الحماية قد أثار موجة من الاحتجاجات اليومية في الأسبوع الماضي في مدن مختلفة بما فيها بيني وبوتيمبو وجوما.

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وأضاف ماجانجو: "استخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق هذه التظاهرات، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية مما أدى إلى وفاة متظاهر واحد في بيني هذا الصباح".