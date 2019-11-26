شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تواجهه عاصفتيين شديدتين مصوبتين بثلوج والان نبدء بالتفاصيل

تتوقع هيئة الطقس الوطنية الأمريكية اجتياح عاصفتين شديدتين مصحوبتين بثلوج كثيفة ورياح قوية غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع . وتبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمترا مساء الاثنين على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنج وحتى وسط كولورادو. وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 72 كيلومترا في الساعة. وذكرت الهيئة أن من المتوقع أن تسقط العاصفة الثانية ثلوجا على أجزاء من شمال غرب البلاد مطلة على المحيط الهادي اعتبارا من مساء الثلاثاء في ظل ظروف شديدة البرودة في أوريجون وشمال كاليفورنيا.

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