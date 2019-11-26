شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تشهد ليلة ثانية من العنف وسط إطلاق نار واشتباكات والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن اشتباكات بين مجموعات منتمية إلى أحزاب مختلفة، تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر يوم الاثنين.
وتنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.
وشوهدت مجموعات من الرجال على دراجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام محسوبة على أحزاب معينة، تجوب شوارع بيروت وذلك وفقا لتسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.
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