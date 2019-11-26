شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا .. مسيرات جديدة وطرد 60 فنزويليا والان نبدء بالتفاصيل
عبر آلاف الأشخاص في كولومبيا يوم الاثنين عن غضبهم إزاء عدم المساواة وانعدام الأمن في العاصمة بوجوتا لليوم الخامس على التوالي، متجاهلين محاولات الرئيس إيفان دوكي نزع فتيل الأزمة.
واحتشد محتجون في المتنزه الوطني، وقرعوا الأواني ولوحوا بالأعلام، وارتبطت المظاهرات باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وكان أكثر من 200 ألف كولومبي قد تظاهروا يوم الخميس الماضي في جميع أنحاء البلاد ضد إصلاحات اقتصادية ونقص التمويل للتعليم والفساد وقتل زعماء المجتمعات المحلية من قبل الجماعات المسلحة.
وفي يوم الاثنين أيضا، قامت كولومبيا بترحيل 60 فنزويليا يعتقد أنهم قاموا بإثارة العنف أثناء الاحتجاجات، حسبما ذكرت الشرطة.
وقالت إدارة الهجرة في بيان إن هناك اعتقادا بأن هؤلاء المواطنين الفنزويليين شاركوا في "أنشطة عرضت النظام العام والأمن القومي للخطر".
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