شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعي سفير أمريكا احتجاجًا على قانون هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن وزارة الخارجية الصينية استدعت السفير الأمريكي تيري برانستاد يوم الثلاثاء احتجاجا على إقرار المشرعين في واشنطن لمشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج. Advertisements وأفادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن استدعاء برانستيد جاء للاعتراض والاحتجاج على مشروع القانون. وسيتطلب التشريع من حكومة الولايات المتحدة إجراء مراجعة سنوية لاتفاقها التجاري الخاص مع هونج كونج وكذلك وضع حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة. كما سيمكن التشريع واشنطن من معاقبة الأفراد الذين يتبين أنهم يقمعون "الحريات الأساسية" في هونج كونج، بما في ذلك إلغاء التأشيرات أو تجميد الأصول.

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