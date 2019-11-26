عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 4 في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن شخصين إثنين قتلا وأصيب إثنين آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة براونزفيل في ولاية تكساس.



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وقتل رجلان وامرأة، الإثنين، في حادث إطلاق نار بمدينة دونكان بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث أطلق مسلح النار على عدد من الموجودين في ساحة صف السيارات الخاصة بفرع لسلسلة محلات وولمارت.

وتم إغلاق المدارس في المنطقة مؤقتا، قبل أن تسمح لها الشرطة مجددا بفتح أبوابها، بحسب بيان للمدارس العامة في المنطقة على موقع "فيسبوك".

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنها عثرت في مسرح الجريمة على سلاح ناري، وذكرت قناة "كيه إس دبليو أو" أن المسلح من بين القتلى الثلاثة، ولم يعرف حتى الآن دافع القاتل من وراء جريمته.