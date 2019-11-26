فرق الأمن التركية ضبطت 332 مهاجرا غير شرعي في ولايتي أدرنة وإزمير

ألقت قوات حرس الحدود والشرطة التركية، القبض على 271 مهاجرًا غير شرعي في ولاية أدرنة بشمال غرب تركيا، كانوا يستعدّون للتسلّل إلى اليونان.
وتبيَّن أنّ المهاجرين يحملون جنسيّات مصر، إيران، أفغانستان، بنغلاديش، باكستان، سوريا، فلسطين، الصومال، المغرب والجزائر. وأحيلوا إلى مديرية الهجرة في أدرنة، لاتخاذ الإجرءات القانونيّة بحقّهم.
في سياق متّصل، ضبطت فرق خفر السواحل التركي 61 مهاجرًا أفغانيًّا، على متن قاربَين مطّاطيَين، قبالة سواحل قضائي جشمه، وديكيلي في ولاية إزمير غربي تركيا.
وجرى إحالة المهاجرين، الّذين كانوا يحاولون التوجّه إلى اليونان أيضًا، وبينهم نساء وأطفال، إلى مديرة الهجرة في إزمير.
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