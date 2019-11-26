خارجية الصين تستدعي السفير الأميركي احتجاجا على مشروع قانون حول هونغ كونغ

استدعت وزارة الخارجية ​الصين​ية ​السفير الأميركي​ في بكين، تيري برانستد، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأميركي مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في ​هونغ كونغ​ .

وشدد نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسىوانغ، على ان "شؤون هونغ كونغ، شأن صيني محض، لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها. واعتماد ​الولايات المتحدة​ هذا القانون يعد تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين". ورأى ان "تجاهلهم للواقع وإقرار الأسود، أبيض، وتغاضيهم ودعهم لقوى الجريمة لخلق فوضى مناهضة للصين، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

ودعا الولايات المتحدة إلى تصحيح أفعالها الخاطئة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، بما في ذلك في هونغ كونغ.