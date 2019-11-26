أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، إن تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي يحضر بالتعاون مع "​الخوذ البيضاء​" لاستفزازات في إدلب باستخدام مواد كيميائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: "النصرة" و"الخوذ البيضاء" تحضران لهجمات كيميائية بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.