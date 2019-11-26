زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال غرب ألبانيا

ذكرت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع على بعد 10 كيلومترات إلى ​الشمال​ الغربي من مدينة شيجاك في ​ألبانيا​.

وأوضحت أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في ​الساعة​ 2:54 بتوقيت غرينتش. ولم ترد بعد أي ​تقارير​ عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.