أكّدت أوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يتابع مشاوراته على صعيد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد، إضافة إلى أنّه يواكب حركة الاتصالات الجارية في مواقع أُخرى (بين "الثنائي الشيعي" ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري).
ولفتت إلى أنّ "فور اكتمال هذه المشاورات، سيبادر رئيس الجمهورية فورًا إلى تحديد موعد الاستشارات، وقد يحصل ذلك في أي لحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط عون للجمهورية: سيحدد موعد الاستشارات فور اكتمال المشاورات وقد يحصل ذلك بأي لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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