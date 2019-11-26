أوساط عون للجمهورية: سيحدد موعد الاستشارات فور اكتمال المشاورات وقد يحصل ذلك بأي لحظة

أكّدت أوساط رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يتابع مشاوراته على صعيد تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد، إضافة إلى أنّه يواكب حركة الاتصالات الجارية في مواقع أُخرى (بين "​الثنائي الشيعي​" ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​).

ولفتت إلى أنّ "فور اكتمال هذه المشاورات، سيبادر رئيس الجمهورية فورًا إلى تحديد موعد الاستشارات، وقد يحصل ذلك في أي لحظة".