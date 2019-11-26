كشفت مصادر وزاريّة متابعة للاتصالات على صعيد وضع الحكومة، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الأمور تراوح في الحلقة نفسها، فكلّ الأوراق

صارت مكشوفة ولعبة الشروط والشروط المضادّة تَخضع لحركة الشارع". واستبعدت المصادر "حصول ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة هذا الأسبوع، لأنّ ال​سياسة​ متوقّفة على كباش أصبح واضحًا، خلاصته أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يقبل بحكومة "تكنوسياسيّة" شرط أن يكون رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ خارجها، وألّا تكون لديه قوة تعطيلها. والأخير يقول: أنا رئيس أكبر تكتل نيابي وأكبر تيار مسيحي، وأملك كامل الشرعيّة لأن أكون شريكًا أساسيًّا في القرارات وتحديد السياسات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: الأوراق صارت مكشوفة ولعبة الشروط والشروط المضادة تخضع لحركة الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.