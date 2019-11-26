أكدت عضو "تكتل ​التنمية والتحرير​" النائبة ​عناية عزالدين​ أن "لقمة عيش تعمدت بالدم، يدمي القلب مشهد العائلة المكافحة من اجل لقمة العيش تقضي حرقا ولوعة، بفعل ممارسات مشبوهة تتلطى وراء مطالب الناس المعيشية المحقة، حماية ​لبنان​ والوفاء لدماء الشهداء الابرياء يجب ان يدفع الجميع وفي مقدمتهم ​القوى الامنية​ لوقف كافة اعمال ​قطع الطرق​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين: حماية لبنان يجب ان يدفع الجميع لوقف قطع الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.